3.771 turistas desembarcam hoje no Porto do Funchal

Os dois navios que acostaram esta manhã, no cais sul do Porto do Funchal, 'Norwegian Star' e o habitual cliente das quintas-feiras, 'Marella Explorer', provenientes de Tenerife, estão a movimentar 5.574 pessoas, sendo que 3.771 delas são passageiros.

O 'Norwegian Star' traz a bordo, 1.915 passageiros e 1.012 tripulantes. Fica 9 horas no Funchal e tem saída prevista para as 17 horas, no âmbito do cruzeiro designado por '15 noites transatlânticas do Brasil a Espanha', que teve início a 19 de Março no Rio de Janeiro. Depois de estar no Funchal, o navio segue para Motril, Ibiza e Barcelona, onde finaliza a viagem a 3 de Abril.

O 'Marella Explorer' viaja com 1.856 passageiros e 782 tripulantes. Faz uma escala de 11 horas na Madeira e parte às 18 horas, com destino a La Gomera, uma das escalas do cruzeiro de 7 dias que o navio está a realizar pelas ilhas de Canárias e Madeira, com início, a 27 de Março e fim a 3 de Abril no Porto de Las Palmas.

No Porto do Funchal está também o mega-iate 'Illusion' que veio de Philipsburg, a parte holandesa da ilha de Sint Maarten, nas Caraíbas. Fica 6 horas na Madeira, numa escala para abastecimento, partindo por volta das 12h30, para Génova.