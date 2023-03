10.ª edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola arranca amanhã

O Crédito Agrícola anuncia o lançamento da 10ª edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação, uma iniciativa reconhecida como um verdadeiro contributo à inovação nos sectores agrícola, agro-alimentar e florestal nacional que visa premiar o que de melhor se faz no nosso país. As candidaturas podem ser submetidas entre 01 de Abril e 30 de Junho, em www.premioinovacao.pt.

A sessão de lançamento será marcada através de um webinar, onde será apresentado o Prémio Empreendedorismo e Inovação, seguindo-se uma mesa-redonda com promotores de quatro projectos premiados em edições anteriores. A sessão pode ser acompanhada em directo no dia 31 de março, às 15h00 no site do Prémio, em www.premioinovacao.pt, ou ainda nas redes sociais do Crédito Agrícola.

Para esta 10ª edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação serão apresentadas novas categorias a concurso, com base nos desafios deste sector de actividade, nomeadamente: Transição Energética e Neutralidade Carbónica; Resposta a Stresses Bióticos e Abióticos; Valorização de Recursos Endógenos; e Segurança Alimentar e Nutricional.

À semelhança das edições anteriores, o enfoque dado à 10ª edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola será à temática da Sustentabilidade, em linha com a estratégia do Crédito Agrícola. Assim, serão distinguidos os projectos ou empresas inovadoras nas novas categorias a concurso.

O júri base da 10ª edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação é composto por: Licínio Pina, Crédito Agrícola (Presidente Júri); Simão Soares, P-BIO; Elemento do Conselho de Administração da ANI – Agência Nacional de Inovação; José Vale, IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação; Nuno Canada, INIAV – Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária; Aldina Fernandes, CONFAGRI – Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal; Luís Mira, CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal; Firmino Cordeiro, AJAP – Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, Maria João Fernandes, PERIN – Delegada e Ponto de Contacto Nacional do Horizonte Europa; e Maria Custódia Correia, Rede Rural Nacional, DGADR.

Para além dos jurados de base, o Júri será ainda constituído por um elemento adicional, diferenciado para cada categoria:

Transição Energética e Neutralidade Carbónica

Filipa Saldanha, Diretora de Sustentabilidade do Crédito Agrícola

António Coutinho, EDP Inovação

Resposta a Stresses Bióticos e Abióticos

Gonçalo Santos Andrade, Portugal Fresh

Felisbela Torres Campos, Syngenta Portugal

Valorização de Recursos Endógenos

António Gonçalves Ferreira, UNAC – União da Floresta Mediterrânica

Carlos Pascoal Neto, The Navigator Company

Segurança Alimentar e Nutricional

Pedro Queiroz, FIPA – Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares

Ondina Afonso, Grupo Sonae.

O valor total dos prémios a atribuir é de €30.000, o que corresponde o valor de €5.000 para cada projecto vencedor das quatro categorias a concurso. Na distinção de reconhecimento especial, o Projecto de Elevado Potencial promovido por Associado Crédito Agrícola o valor a atribuir é de €5.000 e para a Menção Honrosa Jovem Empresário Rural e Distinção Bfk Award by ANI o valor a atribuir é de €2.500 por cada.

O regulamento da 10.ª edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação do Crédito Agrícola pode ser consultado em www.premioinovacao.pt.