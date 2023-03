RIR diz que IVA zero, esmola à população e aumento de 1% na função pública é "mais uma fraude socialista em Portugal"

O partido RIR Madeira emitiu uma nota de imprensa onde ataca as principais e mais recentes medidas tomadas pelo Governo da República para combater a actual crise, nomeadamente a "redução do IVA nos produtos de primeira necessidade, a entrega de uma esmola à população e de um aumento de 1%", que consideram "mais uma fraude socialista em Portugal".

Numa nota assinada pela coordenadora regional do RIR, Liana Reis, começa por referir que "o sr. António Costa anunciou, com pompa e circunstância, que irá aplicar 0% de IVA nalguns produtos de primeira necessidade, por sinal naqueles que têm a taxa de 6%, os que na prática não farão grande diferença no valor total das compras efetuadas", acredita, acrescentando que "faria sim, diferença se os produtos com IVA a 23%, também, estivessem incluídos".

Desta forma, Liana Reis diz que "o Partido Socialista continua a enganar os portugueses com medidas avulso e sem qualquer benefício prático que vá ao encontro das famílias, pois todas as medidas anunciadas não passam de fogo de vista, prática comum dos novos socialistas", acusa.

O RIR "entende que o aumento dos salários de 1%, que o Partido Socialista propõe aos portugueses, não passa de mais um episódio, daqueles que gozam com os portugueses, aqueles que infelizmente deram maioria absoluta a este senhor e ao novo Partido Socialista, aquele que de socialista não tem nada", lamenta.

Liana Reis termina, acreditando que "o tempo mostrará que estas falsas medidas só beneficiarão os grandes empresários e produtores, ficando para trás os pequenos empresários e pequenos produtores, sendo que uma vez mais que quem paga é o povo. Agradeçam ao Partido Socialista por esta mão cheia de nada. Viva o Partido Socialista", ironiza.