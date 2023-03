Vídeo com excerto do concerto 'Recordar Max' de Zambujo no Teatro Baltazar Dias

Foi perante uma casa cheia que o prestigiado músico nacional António Zambujo e o director musical, o madeirense André Santis foram brindados com muitos aplausos, na noite de quarta-feira, no Teatro Baltazar Dias, ao encantar o público madeirense com as suas interpretações, evocando o prestigiado artista regional 'Max'. O concerto decorreu no âmbito da 49.ª edição da Feira do Livro do Funchal.

No final, António Zambujo disse ao DIÁRIO que, depois de preparar este espectáculo em Lisboa, o desejo era conseguir fazer o concerto aqui na Madeira: "E finalmente aconteceu esta noite, foi uma sensação muito boa, para já porque estamos a mostrar a música do 'Max' que é o mais importante e é o propósito do concerto. Depois, o público conhece as músicas todas e foi uma noite espetacular", adiantou.

Admitiu que não cria grandes expectativas para os concertos, mas com o repertório que apresentava achava que era quase inevitável a excelente recepção.

Questionado sobre o que é que o leva a cantar normalmente na língua portuguesa, o artista defendeu que é a "língua mais bonita do mundo para ser cantada".

Já durante o concerto, o artista português salientou a importância de que devemos valorizar os artistas da terra como é o caso André Santos, natural da Madeira, músico e o director artístico deste projecto ‘Recordar Max'.

Foi ainda revelado que António Zambujo vai estar na edição deste ano do Summer Opening, a 21 de Julho. Leia mais na edição impressa do DIÁRIO de hoje.