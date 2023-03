Donativos do Bazar Diplomático entregues amanhã em Lisboa

As verbas angariadas no Bazar Diplomático, realizado a 11 e 12 de novembro do ano passado, vão ser, amanhã, distribuídas pelas instituições que se candidataram.

A cerimónia de entrega de donativos está agendada para as 15 horas, do dia 28 de Março, decorrerá no antigo Museus dos Coches, em Lisboa, e deverá contemplar uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) madeirense. A seleção foi feita de acordo com os critérios previamente definidos pela organização do Bazar, depois de visitadas as instituições.

Os donativos são entregues numa sessão presidida pelo Presidente da República, onde estarão presentes o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, as esposas do Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira e do Representante da República para a Madeira, bem como outras entidades regionais e nacionais convidadas.

A 37.ª Edição do Bazar Diplomático juntou cerca de 40 embaixadas, as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores e a Associação das Famílias dos Diplomatas Portugueses, que trouxeram produtos e sabores dos cinco continentes.

Vinho Madeira, licores, bordados, flores, bolo de mel e o bolo do caco foram os produtos mais vendidos pela representação da Madeira, cujas receitas revertem a favor de projetos de instituições que apoiam “jovens em risco”.