Rita Andrade destaca carácter inclusivo da 12.ª edição do festival ‘AMO-TEatro’

A secretária regional de Inclusão e Cidadania destaca a vertente inclusiva e solidária da edição 12 do Festival ‘AMO-TEatro’, que arrancou ontem.

Rita Andrade esteve na Casa do Povo da Camacha, em representação do Governo Regional, onde a instalação artística que ocupa o hall de entrada durante todo o evento é da autoria do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) da Camacha, que participará também em workshops, conjuntamente com o Centro de Dia e Convívio da Casa do Povo.

O festival conta ainda com um vasto leque de programação de grupos regionais, nacionais e internacionais até ao próximo dia 2 de abril, domingo.