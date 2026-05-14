Provas de orientação e educação rodoviária reúnem 150 alunos

A Direção Regional de Educação promove amanhã, 15 de Maio, a Cerimónia de Entrega de Prémios da XIX Edição do Plano Regional de Educação Rodoviária, que decorrerá na EB1/PE do Estreito da Calheta e no Centro Cívico da Calheta. A cerimónia decorre pelas 12h30, mas antes, a partir das 10h00, decorrerão as finais regionais da Prova de Orientação Rodoviária e da Taça Escolar de Educação Rodoviária.

"Esta iniciativa conta com a participação de alunos e docentes provenientes dos vários municípios da Madeira e do Porto Santo, reunindo os alunos apurados nas etapas iniciais de ambos os projetos. No total, são esperados mais de uma centena e meia de alunos e cerca de 50 docentes", informa a DREducação.

Explicando, esta iniciativa é destinada a alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, sendo que "as atividades incluem, na Prova de Orientação Rodoviária (POR), a realização de um percurso pedestre em contrarrelógio, previamente definido, com pontos de controlo onde os participantes devem responder a questões sobre regras e sinalização de trânsito".

Já na Taça Escolar de Educação Rodoviária (TEER), "os alunos realizam um teste de avaliação de conhecimentos sobre circulação na via pública e uma prova de destreza com bicicleta sem motor, numa pista protegida. Para além das atividades referidas, os alunos participarão ainda num diversificado conjunto de ações complementares", acrescenta.

Refira-se que na Cerimónia de Entrega de Prémios estará presente o director regional de Educação, João Costa e Silva, e demais parceiros do projecto.

"A iniciativa tem como parceiro o Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública, a Delegação Escolar da Calheta e a escola anfitriã, contando com o alto patrocínio da Câmara Municipal da Calheta. Além do apoio da autarquia local, regista-se ainda o inestimável apoio de diversas entidades: Associação Desportiva e Cultural da Ponta do Pargo, Associação Nacional de Professores – Secção Regional da Madeira, Bombeiros Voluntários da Calheta, Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, Frente Mar Funchal, Junta de Freguesia do Estreito da Calheta, MzBike, Centro Comercial Madeira Shopping, Sollaser – Corte e Gravação Laser, Via Activa – Animação Turística Unipessoal, Lda., VIAEXPRESSO – Concessionária de Estradas VIAEXPRESSO da Madeira, S.A. e FNAC", lista a organização.