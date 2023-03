Dupladp conquista três prémios internacionais em Espanha

A Dupladp, agência de Comunicação, Publicidade e Marketing da Madeira, "viu uma vez mais ser reconhecido o seu trabalho criativo e dedicação aos projectos diferenciadores, ao conquistar três prémios internacionais no âmbito do 'PREMIO LETRA ESPAÑA 2022'", informa em comunicado emitido esta manhã.

A empresa liderada por Humberto Drumond destaca "a campanha do IASAÚDE, reconhecida com o prémio 'Seleção Letra' na categoria de melhor acção publicitária em grande formato, para a caixa e garrafa comemorativa dos 20 anos da empresa, e ainda o postal de Natal de 2022 ambos também galardoados com o prémio 'Seleção Letra' nas categorias de melhor aplicação de imagem na cobertura de um evento, e de Diversos (obras não incluídas nas outras categorias)", explica.

Refere ainda que "o júri deste concurso internacional foi formado exclusivamente por representantes das principais organizações e meios de comunicação visual e marketing ambiental de Espanha", sendo que para a Dupladp "os prémios alcançados confirmam não só a relevância das ideias concebidas no seio da empresa, como valorizam o mérito dos profissionais envolvidos em todos os projectos criativos e a confiança que os clientes depositam nos mesmos, vertentes que motivam regozijo do administrador, Humberto Drumond", conclui.