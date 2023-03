Liga Portuguesa Contra o Cancro reúne voluntários do país em Santarém

Realiza-se amanhã, dia 1 de Abril, no Auditório do CNEMA – Centro Nacional de Exposições de Santarém, o II Encontro Nacional do Voluntariado da Liga Portuguesa Contra o Cancro, integrado nas comemorações do 82.º aniversário da instituição, que se assinala no dia 4 de Abril.

Trata-se de uma iniciativa onde, tal como realça Ricardo Sousa, coordenador nacional do Voluntariado da Liga Portuguesa Contra o Cancro e presidente do Núcleo Regional da Madeira da LPCC, estarão representados todos os voluntários do nosso país, do norte ao sul, incluindo ilhas. "Vamos aproveitar para louvar o trabalho dos diferentes núcleos ao longo destes 82 anos de história e honrar o papel meritório dos voluntários, sem os quais esse trabalho não teria sido possível", afirmou.

Ricardo Sousa será um dos oradores, na sessão de abertura, que terá início pelas 9h30, além de Ricardo Gonçalves Ribeiro Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Santarém, Francisco Cavaleiro Ferreira, presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Carla Ventura, vice-presidente da Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES), e Maria Emília Vergueiro, voluntária da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Os trabalhos incluem painéis com temáticas específicas 'Os desafios do voluntariado', mas também conferências de especialistas e testemunhos de voluntários, havendo também espaço para momentos artísticos.

Este encontro tem como lema "fazer o bem sem olhar a quem".