Arraial das Casas do Povo nos primeiros dias de Junho

A edição deste ano do Arraial das Casas do Povo já tem data marcada. Rita Andrade anunciou, esta quarta-feira que o evento que visa levar tradição, gastronomia e muita animação à baixa do Funchal terá lugar nos dias 1, 2 e 3 de Junho, no Cais 8, junto à Praça do Povo.

Foi na tomada de posse dos órgãos sociais da Casa do Povo do Campanário, com João David Sousa e a sua equipa a renovarem o mandato, que a governante com a pasta das Casas do Povo avançou com a novidade.

Na ocasião, o presidente da Casa do Povo local garantiu dar continuidade ao trabalho que tem sido desenvolvido nas quatro principais áreas de intervenção, cultura, música, tradição e desporto.

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, também esteve presente na tomada de posse e reforçou a importância das Casas do Povo enquanto agentes e dinamizadores do bem-estar e qualidade de vida da população local e salientou que estas instituições funcionam como uma extensão do trabalho desenvolvido pelo executivo camarário e é nesse sentido que “juntos somos mais fortes”, concluiu.

Já Rita Andrade, destacou algumas das medidas implementadas pelo Governo Regional, como é o caso do Complemento Regional Para Idosos e do Programa de Apoio à Garantia de Estabilidade Social (PROAGES). Quanto às Casas do Povo, apontou-as como "parceiras fundamentais” na divulgação destes apoios junto da população.

A governante reiterou que o apoio do Governo Regional às Casas do Povo é para continuar.