Zambujo encanta público madeirense ao 'Recordar Max' no Baltazar Dias

Já decorre o concerto de António Zambujo e André Santos, 'Recordar Max', que esta noite tem lugar no Teatro Municipal Baltazar Dias, no âmbito da 49.ª Feira do Livro do Funchal.

Perante 'casa cheia', o prestigiado artista português, acompanhado do músico madeirense, com quem já actuou outras vezes, tem sido brindado com muitos aplausos, ao encantar o público madeirense com as suas interpretações, evocando o prestigiado artista regional Max.