Alex Bunbury reúne-se com Rui Fontes

“É bom estar de volta à Madeira!! Amanhã é um grande dia pois encontro-me com o presidente Dr. Rui Fontes! Grande abraço a todos! Força Marítimo!”, foi assim que Alex Bunbury, já na Madeira, anunciou ir encontrar-se amanhã com o presidente do Marítimo. De resto, o presidente do clube e da SAD maritimistas já, antes, havia confirmado ao DIÁRIO a realização deste encontro com o (ainda) melhor marcador do Marítimo enquanto equipa da I Liga.

Recorde-se que este encontro vem na sequência das revelações feita pelo próprio Alex na sua página do Facebook e então veiculadas pelo DIÁRIO, na sua edição online e impressa de 15 e 16 de Março.

Nessa altura, o antigo avançado verde-rubro anunciava um plano de investimento de cinco anos para a equipa principal, para a equipa B, equipa feminina e, “sobretudo, para a construção da nossa academia”