'Concerto Primavera’ a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro

No quarta-feira, 5 de Abril, vai realizar-se às 19 horas, no Centro de Congressos da Madeira, o 'Concerto Primavera', cujas verbas revertem para a Liga Portuguesa Contra o Cancro.

O concerto, promovido pela Banda Militar e pelo Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode, contará com duas orquestras de sopro, assim como coros e solistas que se juntarão à Banda Militar da Madeira.

“Será um dia muito especial para a Madeira e para a Liga Portuguesa Contra o Cancro”, afirmou o presidente do Conservatório, Carlos Gonçalves, explicando que a iniciativa realizar-se-á numa versão de banda sinfónica, tendo vários objectivos: “Celebrar o início da Primavera com um repertório sinfónico fantástico, juntando alunos dos Conservatório com os músicos profissionais da Banda Militar. Uma interação que pode proporcionar aos alunos, no futuro, ingressarem nesta Banda Militar; Proporcionar ao público madeirenses e aos turistas que nos visitam a rara oportunidade de ouvirem uma Banda Sinfónica com 90 músicos, coros e solistas; Angariar verbas para a Liga Portuguesa Contra o Cancro, uma vez que toda a receita angariada destina-se a apoiar os que mais necessitam de ajuda através da Liga.”

No sábado, 4 de Abril, iniciam-se as comemorações dos 82 anos da Liga Portuguesa Contra o Cancro, fundada em 1941, pelo que este concerto será a primeira iniciativa destas celebrações nacionais, “o que nos deixa imensamente felizes e gratos pelas parcerias que, ao longo dos últimos anos, temos mantido com a Liga e que continuaremos nos próximos anos, dedicando, anualmente, um concerto para este efeito”.

O responsável pelo Conservatório agradeceu também “à Zona Militar da Madeira por todo o apoio e colaboração, aos alunos e professores da Escola Profissional, aos maestros: Tenente Luís Afonso e aos professores Jorge Garcia e Lino Fernandes, que aceitaram este enorme desafio, dedicando muitas horas e dias de trabalho e preparação, incluindo na sua interrupção lectiva da Páscoa, para nos proporcionarem este concerto que se espera memorável. Sem dúvidas eles são ao mais importantes nesta missão de solidariedade”.

Agradecimentos que foram repetidos pelo presidente do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Ricardo Sousa, que lembrou que é este tipo de iniciativas que permitem a Liga ajudar, uma vez que é uma instituição que vive de donativos. Apelou, por isso, à participação neste evento, que, além da sua qualidade cultural e artística, é também de celebração pelo 82.º aniversário da Liga Portuguesa Contra o Cancro.