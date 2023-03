Palestra "De azul na luta contra o cancro do colorretal" na sexta-feira

Decorre na próxima sexta-feira, 24 de Março a Palestra "De azul na luta contra o cancro do colorretal", com os especialistas Jorge Fernandes e Joana Carvão, no âmbito do mês que se assinala a sensibilização contra o cancro colorretal.

Organizado, à semelhança dos anos anteriores, pelo Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, em parceria com o SESARAM e a Câmara Municipal do Funchal, este evento da campanha de sensibilização "HOJE já pensou no seu intestino?", dirigida à sociedade, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do cancro colorretal, a palestra começa pelas 18h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal.

Inscrição obrigatória e gratuita aqui.

Corrida Virtual "Faz das tripas coração"

Este evento, incluído na mesma organização, é virtual, sem carácter competitivo e de cariz solidário, com o objetivo de apoiar a Liga Portuguesa Contra o Cancro no âmbito do Campanha de Sensibilização do Cancro Colorretal - Março Azul, e decorre até 31 de Março.

Esta corrida é aberta a toda a população sem restrições de idade, podendo ser feita a correr ou a caminhar. Na primeira edição foram atingidos os 3.500 km, no ano passado os 5.000 Km e este ano pretende-se atingir aos 10.000 km. Para este objectivo, a organização conta com a participação massiva da população, nem que seja participando pela sua saúde.

O padrinho da corrida virtual "Faz das Tripas Coração" é o médico Jorge Fernandes, especialista em Cirurgia Geral e grande impulsionador do Março Azul.

A página neste link abaixo tem duas opções para inscrição individual e colectiva (equipa), onde pode preencher os formulários.