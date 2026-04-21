Bolieiro afasta rupturas na crise da mobilidade Presidente do Governo dos Açores defende consensos com a República, pede aprofundamento da autonomia e sublinha diferenças estruturais entre arquipélagos na distribuição de recursos. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 22 de Abril.

Outros destaques:

Alojamento Local sobe à 'balança' Num aceso debate ao longo de 2h30, representantes do sector deixaram vários alertas na sessão do ciclo 'Pensar o Funchal', que teve como principal foco o Regulamento Municipal de Gestão dos Estabelecimentos de AL, em consulta pública até 11 de Maio.

Pedir empréstimo custa mais na Madeira Região lidera subida da taxa de juros no crédito à habitação. O aumento do valor médio da prestação é mais do dobro do que nos Açores.

Casa de emergência para vítimas Região cria alternativa aos actuais abrigos para dar resposta imediata aos casos de violência doméstica.

E, por fim, Festival Aqui Acolá reforça aposta nas artes visuais.

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