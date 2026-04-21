Possibilidade de aguaceiros fracos durante a tarde de hoje

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê para a Madeira, nesta quarta-feira, dia 22 de Abril, períodos de céu muito nublado e a ocorrência de aguaceiros fracos durante a tarde. O vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de sudoeste.



O IPMA antevê para o Funchal períodos de céu muito nublado e vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de sudoeste.

Relativamente à temperatura, na Madeira vai oscilar entre os 13 e os 20ºC e no Porto Santo entre os 14 e os 19ºC.

No que diz respeito ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de noroeste com 2 a 3 metros e na costa sul de sudoeste com 1 a 1,5 metros. A temperatura da água do mar rondará os 17/18ºC.