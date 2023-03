Torneio de Padel no Porto Santo sensibiliza para cancro colorretal

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, através da Delegação do Porto Santo, organizou um torneio de padel, com o objectivo de "alertar e de consciencializar para a prevenção" do cancro colorretal, no âmbito do 'Março Azul' (mês de sensibilização para esta doença".

O evento desportivo teve lugar no Hotel Vila Baleira, entre os dias 24 e 26 de Março e contou com a participação de 20 atletas, além de uma participação feminina (em dupla mista).

Na categoria de federados, a dupla Rúben Gouveia e Carlos Camacho conquistou o primeiro lugar, seguida por Miguel Fonseca e Leonardo Ferreira, em segundo lugar, e por Armando Neves e Élvio Ornelas, empatados com Ricardo Vasconcelos e João Nuno Vasconcelos, em terceiro lugar.

Na categoria de iniciação, o primeiro lugar foi conquistado por Filipe Menezes e André Brederode, o segundo por André Silva e Vanesa Solimo, o terceiro por Pedro Leandro e Paulo Carvão e o quarto por Carlos Rodrigues e Valter Ferreira.

Este torneio foi organizado em parceria com diversas entidades locais e regionais, como sejam: a Associação 'Os Profetas', o Hotel Vila Baleira, a Empresa de Cervejas da Madeira, a Câmara Municipal do Porto Santo e a Junta de Freguesia do Porto Santo.