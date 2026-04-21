Feira do Livro de Santa Cruz arranca hoje

A V Feira do Livro de Santa Cruz arranca esta quarta-feira, 22 de Abril, na Promenade dos Reis Magos, com cinco dias de programação dedicada à literatura, cultura e entretenimento. O primeiro dia apresenta um cartaz diversificado, que cruza literatura, teatro, cinema e animação de rua.

A programação começa às 9h30 com a iniciativa 'Contar com Letras' pelo Teatro Experimental da Casa do Povo da Camacha. Segue-se, às 10h30, a peça 'Os Levadeiros', pelo Teatro Bolo do Caco.

Às 11h30 tem lugar a apresentação do livro 'Lobinho', de Lisandra Tavares. Já durante a tarde, às 14h30, sobe à cena o espectáculo 'Flora', pelo Teatro D’Os Emplastros, dando continuidade à vertente teatral do evento.

Pelas 16h00, o público pode assistir ao espetáculo 'Magicando Histórias', com Leda Pestana e Danni Gouveia. A abertura oficial do evento está marcada para as 17h00.

A partir das 18h00, a programação prossegue com animação de rua, através dos 'Inspectores B.A.L.A.L.A., pelo Teatro Bolo do Caco. Às 19h30 decorre a apresentação do livro A Casa das Malvas, de Valentina Silva Ferreira, com António Garcês.

O primeiro dia encerra às 20h30 com a exibição do filme 'As Aves', de Pedro Magano por Screenings Funchal.

Ao longo dos restantes dias, a Feira do Livro de Santa Cruz terá uma programação igualmente variada.

Mas há mais iniciativas a ter em atenção esta quarta-feira. Tome nota:

09h00 - Reunião Plenária na Assembleia Legislativa Regional;

09h30 - Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Pedro Pimpão, reúne-se com os municípios da Região Autónoma da Madeira;

10h00 - A Escola Secundária de Francisco Franco (ESFF) promove uma mesa-redonda subordinada ao tema '50 anos da Autonomia: desafios e oportunidades', moderada por Gil Rosa, jornalista da RTP Madeira;

11h00 - Reunião da 1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Finanças;

12h00 - O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, recebe, em audiência, o secretário-geral Paulo Braga e membros do Conselho Directivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses;

14h30 - Comissão Parlamentar de Inquérito "ao funcionamento do Instituto Superior de Administração e Línguas e ao futuro dos alunos", com a presença da Secretária de Estado do Ensino Superior, na Sala do Hemiciclo;

15h00 - Reunião da 7.ª Comissão Especializada Permanente de Inclusão Social e Juventude na Assembleia Legislativa da Madeira;

16h00 - Apresentação da 17.ª edição do MIUT na Quinta Magnólia;



17h00 - Apresentação do roteiro histórico 'Funchal: Memórias de Abril e da Autonomia' na Escola Francisco Franco;

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 22 de Abril, Dia da Comunidade Luso-Brasileira, Dia Internacional da Mãe Terra e Dia Nacional do Património Geológico:

1500 - Data oficial da descoberta do Brasil pela armada de Pedro Álvares Cabral.

1821 - D. João VI delega a regência do Brasil no filho D. Pedro.

1915 - Grande Guerra 1914-1918. Tropas alemãs usam gás letal pela primeira vez.

1957 - Morre, com 55 anos, o filólogo e poeta sul-africano Roy Campbell, especialista em Língua e Literatura portuguesas.

1962 - Eusébio, avançado do Benfica, marca o seu primeiro golo ao FC Porto.

2002 - Morre, aos 53 anos, Linda Lovelace, pseudónimo de Linda Boreman, atriz norte-americana, protagonista de "Garganta Funda".

2021 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, usa o veto político pela 23.ª vez, para devolver ao parlamento o decreto que permite o recurso à procriação medicamente assistida, através da inseminação com sémen após a morte do dador.

2022 - O ex-ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita é formalmente constituído arguido e interrogado sobre o atropelamento mortal, em 2021, de um trabalhador na A6, perto de Évora.

Pensamento do dia