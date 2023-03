40.º aniversário da FN Hotelaria junta vários convidados em Lisboa

O grupo FN Hotelaria assinala o seu 40.º aniversário com um evento a ter lugar em Lisboa, na próxima sexta-feira, dia 31 de Março.

Confiança e Inovação são o tema das comemorações, que vão contar com convidados de renome. Bernardo Trindade, presidente da AHP – Associação da Hotelaria de Portugal, será um deles, estando em vista a partilhará da sua visão para o futuro do sector.

A ele juntar-se-ão dois speakers internacionais bastante conceituados, nomeadamente Juan Pablo Neira, criativo que aborda temas corporativos através de truques de magia, e Kristian Brask Thomsen, 'culinary ambassador' e criador de eventos impossíveis.

Na sessão de encerramento vai marcar presença Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo e Cultura.

Em nota enviada à comunicação social, o grupo refere que "este evento reunirá diversos convidados dos sectores da restauração, hoteleiro e empresarial nacionais", adiantando que o mesmo terá lugar entre as 15h45 e as 19 horas, no Hotel Epic Sana Marquês, em Lisboa. Será , também, transmitido em directo na página www.facebook.com/fnhotelaria, a partir das 16 horas.