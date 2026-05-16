Papa visita França de 25 a 28 de Setembro

O Papa Leão XIV realizará uma visita de Estado a França, de 25 a 28 de setembro, a primeira de um sumo pontífice ao país desde há 18 anos, anunciou hoje o Vaticano em comunicado.

"Respondendo ao convite do chefe de Estado e das autoridades eclesiásticas do país, bem como ao do diretor-geral da UNESCO, o santo padre Leão XIV realizará uma viagem apostólica a França, de 25 a 28 de setembro de 2026, onde visitará a sede da referida organização", precisou o Vaticano.

Trata-se de uma estreia desde a visita de Bento XVI, em setembro de 2008, escreve a AFP.

O Papa Francisco já se tinha deslocado três vezes ao país, a Estrasburgo, Marselha e à Córsega, mas nunca tinha aceitado realizar uma visita de Estado oficial de dimensão nacional.

Depois de Espanha, em junho, esta visita confirma o regresso do papa americano a países europeus cuja história está intimamente ligada ao catolicismo e que se encontram em processo de descristianização, ilustrando a vontade da Igreja de dialogar, apesar das crescentes divisões em diversos temas éticos e políticos.

Este anúncio surge na sequência do convite do presidente da Conferência Episcopal Francesa (CEF), o cardeal Jean-Marc Aveline, apoiado pelo Presidente Emmanuel Macron, durante o seu encontro com o Papa Leão XIV no Vaticano, em abril.

A 06 de maio, a CEF tinha emitido um comunicado otimista, referindo que os preparativos para esta visita estavam a decorrer bem, com paragens em Paris e em Lourdes.

Francófilo, capaz de ler discursos, mas menos à vontade para falar em francês, Leão XIV "manifestou, em diversas ocasiões, a grande estima que nutre pelo nosso país e pela sua história espiritual", sublinhou então o cardeal Aveline.

Lourdes recebeu João Paulo II em 1983 e em 2004, e depois Bento XVI em 2008. Em cada ocasião, centenas de milhares de pessoas fizeram a viagem, segundo o santuário.