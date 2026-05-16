Trabalhos arrancam com homenagem aos militantes e dirigentes falecidos do CDS

O 32.º Congresso do CDS-PP iniciou oficialmente os seus trabalhos pelas 11:45, quase duas horas depois do previsto, com uma homenagem aos militantes e dirigentes do partido que faleceram nos últimos dois anos.

De acordo com o programa, o arranque dos trabalhos deste congresso eletivo estava marcado para as 10:00.

"Bom dia, declaro aberto o 32.º congresso do CDS - Partido Popular", disse José Manuel Rodrigues, presidente da Mesa do Congresso, dando o pontapé de saída dos trabalhos da reunião magna, que decorre no Panorama -- Pavilhão Multiusos de Alcobaça (distrito de Leiria), entre hoje e domingo.

Antes do arranque oficial dos trabalhos, o congresso cumpriu um minuto de silêncio pelos militantes do CDS que faleceram desde o último congresso, que aconteceu há dois anos.

Durante essa homenagem, foi transmitido um vídeo "in memoriam", com os nomes, vídeos e fotografias dessas pessoas, como Pedro Feist, José Luís Nogueira de Brito ou Teresa Caeiro, e terminava com uma citação do fundador do CDS-PP, Adelino Amaro da Costa.

Depois, foi transmitido também um vídeo com momentos da vida do partido.

No pavilhão multiusos onde decorre o congresso foram colocadas mais de 500 cadeiras, segundo disse fonte oficial à Lusa, e a sala tem também luzes azuis, a cor do partido.

No palco está o púlpito onde os militantes vão usar da palavra, estão os elementos da Mesa do congresso e, atrás, foi colocado um ecrã de grandes dimensões, com a indicação "32.º Congresso CDS-PP".

O 32.º Congresso do CDS arranca hoje em Alcobaça (distrito de Leiria), para escolher novos órgãos e eleger o presidente do partido.

São candidatos o atual líder, Nuno Melo, e o antigo deputado Nuno Correia da Silva.