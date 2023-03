Multidão divertiu-se ao som de Quim Barreiros na Ribeira Brava

No sétimo dia das festividades associadas ao 561.ºaniversário da Junta de Freguesia da Ribeira Brava - ontem - o ponto alto foi a actuação de Quim Barreiros. O cantor popular português, acompanhado pelo seu acordeão, levou uma multidão à Ribeira Brava que vibrou com os seus conhecidos temas, como 'Mestre de Culinária', 'Comer Comer', 'Bacalhau à Portuguesa', entre outros, que fazem parte do seu reportório musical.

A programação de oito dias relacionada com o aniversário da Junta termina, este domingo, com diversas actuações de grupos folclóricos, assim como do cantor português Miguel Moura e dos artistas madeirenses Júlia Ochoa e irmãos Garcia.