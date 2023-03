O presidente do Governo Regional aproveitou a cerimónia de entrega de certificados (207) a adultos do Centro Qualifica para voltar a reforçar a ideia do poder da Educação.

Depois de recordar que no último quase meio século "recuperamos de uma tragédia histórica graças à Autonomia", referindo-se ao avanço na área da Educação, para reiterar que o grande desígnio de hoje é garantir "a melhor educação possível para os nossos jovens".

A transição digital na Educação foi particularmente relevada, por entender que é instrumento crucial para a "preparação dos nossos jovens para a economia do futuro". Registou a adaptação, na Região, dos métodos de ensino "que é do mais avançado", método de Singapura.

Por falar de Educação, não esqueceu de enaltecer o papel dos docentes, ao concluir que "os professores são instrumento decisivo para o futuro da Região".

Particularmente no ensino digital Albuquerque não tem dúvidas que "estamos na linha da frente", e desafia as mais de duas centenas de formandos a continuarem a estudar, na certeza que todos os dias temos de aprender coisas.