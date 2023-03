'Feira do Profeta' juntou 20 participantes para dinamizar comércio local

A 'Feira do Profeta' juntou cerca de 20 participantes, no passado sábado, no Largo das Palmeiras, mostrando o melhor do artesanato, doçaria, legumes e tantos outros produtos e áreas de actividade. Este foi um evento organizado pela Associação de Empresários do Porto Santo.

De acordo com nota à imprensa, "teve como principais objetivos a venda e a dinamização de vários produtos regionais, que estiveram expostos, durante todo o dia". ‘’Um evento que assume um lugar de destaque na divulgação da identidade cultural do Porto Santo e na valorização das atividades económicas locais’’, afirmou Nuno Batista, presidente da Câmara Municipal, na sua visita à Feira.

Por seu lado, Rafaela Melim, presidente da AEPS, disse que ‘’a Feira do Profeta nasceu com o intuito de dinamizar este espaço, bem no centro da cidade, e representa uma oferta bastante variada de produtos regionais tradicionais e artesanato local. O que se pretende é dinamizar comercialmente as empresas do Porto Santo e também o pequeno comercio local e divulgar os produtos da ilha’’.