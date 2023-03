Motociclista ferido após colisão na Avenida do Mar

A colisão entre um motociclo e uma viatura, esta noite, na Avenida do Mar, deixou mazelas num homem de 41 anos.

O acidente deu-se em frente à Assembleia Legislativa da Madeira, por volta das 20h30, e segundo foi possível apurar o motociclista embateu na traseira de um automóvel, tendo sido projectado.

Com queixas de dores na coluna e na perna esquerda, o homem foi encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada pelas 21h07. A operação de socorro esteve a cargo da corporação de Bombeiros Sapadores do Funchal, que destacou para o local uma ambulância e três elementos, que saíram do quartel às 20h43.

Trânsito na Avenida do Mar esteve condicionado durante cerca de 45 minutos.

A fluidez de trânsito na principal artéria da baixa madeirense ficou condicionada durante largo período de tempo, cerca de 45 minutos. Primeiro devido ao auxílio, depois à conta da Polícia de Segurança Pública, que ao tomar conta da ocorrência acabou por não libertar uma das vias até que concluísse a recolha de todos os dados.