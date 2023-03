'Garouta do Calhau' vai abrir centro de noite com horário alargado no Funchal

A ‘Garouta do Calhau’ vai abrir mais dois centros de dia e um centro de noite, por forma a melhor apoiar a população madeirense. Esta última infra-estrutura será concretizada com fundos do PRR e é uma resposta a uma das carências sociais da Região, ficando localizada no sítio do Paiol.

A Associação Garouta do Calhau completa, este ano, 20 anos de existência e celebrou a data com um almoço na Quinta Magnólia. Conta actualmente com cinco centros de dia, com cerca de 300 utentes a frequentar os espaços diariamente; dois centros de dia para doentes com demência e participam em várias actividades.

Ricardo Silva, presidente da direcção da associação, explicou que estes dois novos centros de dia vão contar com horário alargado até às 20 horas e com abertura aos fins-de-semana, para “permitir às famílias ter mais suporte”, levando a que a institucionalização destas pessoas aconteça o mais tarde possível. Estes dois novos centros ficarão localizados em Santa Maria Maior e em Santo Amaro.

“Não compete apenas à entidades públicas, ao Estados e às autarquias fazer a solidariedade”, frisou. Além disso, pretende colaborar com outras IPSS para criar uma cooperativa de habitação para o sector social.

"O Governo Regional e a Região só têm a agradecer ao Ricardo, à Nini e a todos os colaboradores desta iniciativa, porque tem tido um trabalho muito importante no que diz respeito ao apoio aos cidadãos mais vulneráveis, à infância e aos idosos", enalteceu Miguel Albuquerque.

O presidente do Governo Regional indicou que a associação "é um dos parceiros muito importantes da área social do Governo na concretização das políticas públicas. Neste momento temos um apoio já destinado do PRR para a construção do centro de noite na zona do Paiol".