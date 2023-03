Entradas no Convento Santa Clara vão custar 10 euros por pessoa

Afinal serão 10 euros por entrada e não os cinco euros que o presidente do Governo Regional havia apontado, em Fevereiro, como o valor do bilhete para visitar o Convento de Santa Clara, no Funchal, previsto abrir ao público a 18 de Abril, após trabalhos de restauro e conservação.

Hoje, por ocasião da visita às obras do futuro Museu do Romantismo da Madeira, na Quinta do Monte, o próprio Miguel Albuquerque anunciou que as entradas no Convento de Santa Clara vão custar 10 euros.

“Temos que actualizar as entradas por que se queremos manter os museus, manter o nosso património e fazer aquisições, temos que manter preços compatíveis com os preços europeus”, justificou.

Sem apontar o valor, revelou que as entradas também serão pagas no Museu do Romantismo da Madeira, que só deverá abrir ao público no próximo ano.

Neste caso foi Francisco Clode, director de Serviços de Património Cultural da Direcção Regional da Cultura a esclarecer que os trabalhos em curso de recuperação e restauro do emblemático imóvel na Quinta do Monte “vão decorrer até Outubro deste ano e a instalação do Museu vai começar, em princípio, já a partir do Verão, e será aberto no próximo ano”.