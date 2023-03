Madeira é a terceira escolha dos italianos para passar férias, refere estudo da Jetcost

Boa parte dos europeus que decidiram viajar durante a Páscoa deste ano vão fazê-lo em Portugal, refere a plataforma de procura de viagens 'Jetcost'. Relativamente à Madeira, esta é a terceira escolha dos italianos.

Relativamente às ilhas, a Madeira parece ser a preferidas dos turistas europeus, além dos italianos, em quarto lugar está o destino para os espanhóis, franceses, ingleses, alemães e holandeses. A outra grande ilha do arquipélago, a do Porto Santo, ocupa o sexto lugar nas preferências dos turistas franceses, alemães, holandeses e italianos e o oitavo na dos espanhóis e britânicos.

Por outro lado, nas Ilhas dos Açores, a ilha de São Miguel ocupa o quarto lugar em termos de preferência dos italianos e o quinto dos espanhóis, franceses, ingleses, alemães e holandeses, seguida da Terceira, escolhida na sexta posição por espanhóis e britânicos, e em sétimo pelos franceses, holandeses e italianos, e em oitava pelos alemães .

A Ilha do Pico é a sétima mais escolhida por alemães, a oitava por italianos e holandeses, a nona pelos franceses e a décima pelos britânicos. A ilha do Faial também está muito bem posicionada, pois é o oitavo destino mais procurado pelos franceses e o nono pelos espanhóis, ingleses, italianos e holandeses e a décima pelos alemães. Por outro lado, a Ilha de Santa Maria é o décimo destino favorito dos italianos.

Finalmente a ilha das Flores, é a escolhida em sétimo lugar para passar uns dias pelos espanhóis, em nona pelos alemães, e em décimo pelos franceses, e holandeses. A ilha de São Jorge está entre as preferências dos espanhóis e franceses e a ilha do Corvo na dos britânicos. As águas transparentes das Ilhas dos Açores, a sua vegetação densa e as paisagens vulcânicas é a escolhida em sétimo lugar pelos britânicos.