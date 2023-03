Jogador do Marítimo sofre lesão durante o jogo e é levado para o hospital

Um jogador do Marítimo ficou, há instantes, lesionado no jogo frente à Académica, a contar para o Campeonato Nacional de Juniores, e foi levado para o hospital.

O atleta em questão sofreu uma queda no decorrer da partida que lhe provocou um corte no sobrolho. De imediato foi socorrido pela equipa médica da clube e dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que se encontram de prevenção no local, sendo posteriormente encaminhado para o Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.