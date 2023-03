Contas bancárias de jogadores do Marítimo passadas a ‘pente fino’ pela PJ

As contas bancárias de vários jogadores que alinharam no Marítimo, e que são suspeitos de corrupção desportiva por terem recebido alegados subornos para perder jogos contra o Benfica, vão ser passadas a ‘pente fino’ pela Polícia Judiciária.

Segundo o Correio da Manhã avança na sua edição de hoje, o Ministério Público levantou sigilo das contas bancárias dos jogadores que alinharam, entre 2016 e 2018, no Marítimo, Rio Ave, Belenenses, Boavista e Vitória de Setúbal, para que agora no decorrer da investigação do processo de corrupção desportiva que envolve o Benfica, os especialistas da Polícia Judiciária possam fazer uma perícia financeira às contas, de forma a perceber se os fluxos de dinheiro, transferências, depósitos, entre outras actividades, permitem identificar os alegados pagamentos financeiros que o clube da Luz terá efectuado.

Expresso avança que Edgar Costa terá denunciado tentativa de suborno para perder com o Benfica O semanário 'Expresso' noticiou, na noite desta quinta-feira, na sua página online - a notícia deverá ser publicada na edição em papel - que o capitão do Marítimo, Edgar Costa terá denunciado uma tentativa de suborno para perder com o Benfica.

Dos 12 jogos sob suspeita, 6 já foram revelados

No início de Março, a TVI avançou que o Ministério Público está a investigar 12 jogos, entre 2016 e 2018, onde suspeita que o Benfica tenha cometido crimes de corrupção desportiva, sendo que seis dessas partidas foram mesmo reveladas pela estação televisiva.

A estação televisiva referiu que o MP acredita que os encarnados criaram "uma dependência económica de vários clubes pequenos", tendo fomentado um "ambiente de favor" com "implicações directas e práticas nos jogos".

Em concreto, estarão a ser investigados dois grupos de jogos. O primeiro está relacionado com seis encontros do Benfica com Marítimo, Rio Ave e Boavista no período referido. Neste primeiro grupo, à excepção de um empate com o Boavista no Bessa, todas as outras partidas resultaram em vitórias para o clube da Luz.

Por sua vez, os outros seis jogos envolvem partidas de FC Porto e Sporting com outras equipas da Primeira Liga, em que o Benfica é suspeito de pagar a essas equipas para baterem os rivais. Porém, deste grupo de jogos, só num houve derrota de um dos “grandes”, o Marítimo-Sporting, onde os madeirenses venceram por 2-1.

Confira em seguida os resumos das partidas que envolvem o Marítimo:

Marítimo-Benfica (0-2) em Maio de 2016

Benfica-Marítimo (5-0), em Março de 2018

Marítimo-Sporting (2-1), em Maio de 2018