Cine-concerto 'Música e Magia' a 7 de Junho no Centro de Congressos da Madeira

A Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses apresenta, a 7 de Junho, pelas 16 horas, o cine-concerto 'Música e Magia', no Centro de Congressos da Madeira. Esta será uma forma de celebrar o Dia da Criança, com "música ao vivo e componentes visuais, criando uma experiência imersiva e familiar inspirada no universo do cinema e da fantasia".

"Pensado especialmente para crianças e famílias, o projecto procura aproximar o público mais jovem da música filarmónica através de temas conhecidos de filmes e animações como The Lion King, Frozen, Encanto, Madagascar e How to Train Your Dragon. Além da vertente artística, o evento reforça o papel cultural e comunitário da banda, promovendo o acesso à cultura e momentos de partilha entre gerações", indica nota à imprensa.

Os bilhetes estão disponíveis na Ticketline.