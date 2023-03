Histórias dos animais de Clarice Lispector fazem as delícias dos mais novos na Feira do Livro do Funchal

Contrastando com o ambiente menos movimentado da Placa Central, é no Lago da Restauração que se passa 'a acção', nesta manhã de domingo, na Feira do Livro do Funchal. Cláudia Gaiolas 'interpreta' Clarice Lispector, no espectáculo Antiprincesas, que se repete pelas 16 horas de hoje.

Os mais novos foram convidados a procurar formigas e a escutar as histórias sobre os animais da autora que viveu em Copacabana, no Brasil. Cláudia Gaiolas fala sobre galinhas fugitivas, coelhos pensantes e um cachorro que comia cigarros, nesta peça que faz parte do ciclo 'Antiprincesas' e que retrata mulheres que marcaram a história, como é o caso de Frida Kahlo, pintora mexicana, mas também da compositora e cantora chilena Violeta Parra; e da militar boliviana de origem indígena Juana Azurduy.

De resto, o ambiente neste início de manhã de domingo ainda é calmo. A Feira do Livro do Livro do Funchal arrancou na passada sexta-feira, contando com vários stands de livreiros, alfarrabistas e autores independentes. Um dos stands é o da Polícia de Segurança Pública, que tem gerado desagrado pelos agentes, que deveriam estar a gozar folgas, mas que foram escalados para 'vender livros'. A questão é abordada na edição impressa de hoje do DIÁRIO.

Programação com muito para ver

Entretanto, a programação de hoje promete trazer mais gente à Avenida Arriaga ao longo desta tarde de domingo, num dia especialmente dedicado aos mais pequenos. A partir das 14 horas haverá animação de rua com 'Romeu e Julieta' graças ao Ahau Marionetas

Já no que respeita a lançamentos e apresentações de livros, às 17 horas o Largo da Restauração recebe Andreia Baptista e Teresa Vieira para a apresentação de 'Ai se eu fosse Zeus'. A contadora de histórias na Biblioteca Municipal do Funchal, Andreia Baptista, apresenta assim o seu segundo livro, neste caso, uma espécie de fábula em que os protagonistas são os animais.

Uma hora mais tarde, desta feita no palco principal, Isabel Stilwell, a autora portuguesa de romances históricos que mais vende em Portugal, apresenta 'Inês de Castro'. O livro retrata o amor de D. Pedro e D. Inês, uma história de amor que marcou a história portuguesa.

Esta não será a primeira vez da autora na Madeira que, pelo menos em 2015, esteve na Região para apresentar o sue livro 'D. Teresa'.

A programação da Feira do Livro continua, novamente no Largo da Restauração, com a obra 'Flores que se Comem', de Fernanda Botelho, com Elisabete Henriques e Susana Fontinha.

Quanto aos espectáculos, tal como já referido, Cláudia Gaiolas volta a subir a palco às 16 horas, trazendo novamente Clarice Lispector em 'Antiprincesas'. Às 15 horas, o Teatro Bolo do Caco estará na Avenida Arriaga com 'O Principe e a Andorinha'.

O dia termina com o concerto da banda madeirense 'Men on the Couch', pelas 20 horas, no palco principal.