Neide Duarte regressou em grande destaque

Neide Duarte, extremo internacional por Portugal e andebolista do Madeira Andebol SAD, tem estado em grande destaque em particular na fase final, Grupo A, depois de uma longa recuperação a uma lesão contraída ainda na época passada. Nesta fase final Neide Duarte em sete jogos já efectuados já marcou 55 golos, uma média de 7,9 por jogo, os mesmos de Constança Sequeira do Benfica, a melhor marcadora da fase regular.

Nas duas últimas partidas foi mesmo a marcadora de serviço com 13 golos contra o Gil Eanes e 10 contra a Academia São Pedro do Sul, contribuindo assim, de uma forma decisiva para o êxito da sua equipa. Esta temporada já efectuou 31 jogos com 114 golos ao serviço do Madeira Andebol SAD, emblema que representa desde 2020/2021.