Férias de verão em Zanzibar

Mais conhecido por ser a terra natal de Freddie Mercury, vocalista da banda Queen, o arquipélago de Zanzibar está localizado no Oceano Índico junto à costa da Tanzânia.

Este destino paradisíaco é sobejamente conhecido pelas inúmeras praias de águas cálidas e areia branca, ideais para a prática de mergulho, surf, windsurf e kitesurf.

Sendo um dos maiores produtores de especiarias, como o cravinho, a canela e a pimenta a gastronomia, a sua gastronomia reflete este mesmo facto: uma fusão de influências árabes, africanas e indianas com pratos típicos como o ugali, o arroz picante com batatas, a carne, o peixe e o biriani, com cordeiro, bem como uma grande variedade de frutas tropicais.

Esta mistura de culturas está patente nas ruelas e na arquitectura de Stone Town (Cidade de Pedra), Património Mundial da UNESCO, num cruzamento de influências árabes, hindus, africanas e europeias que resulta igualmente num povo alegre e hospitaleiro, especialista na arte de bem receber os visitantes.

Com partidas de Lisboa de Julho a Outubro, são vários os programas que permitem explorar este arquipélago único.

O preço desde 1 754€ é por pessoa e inclui passagem aérea HiFly Lisboa/Zanzibar/Lisboa em classe económica com direito a bagagem de mão, transporte partilhado aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local, 7 noites de alojamento com pequeno-almoço no Hotel Nur Beach, em quarto duplo, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alteração) e Seguro Travel Classic Plus + Covid Protection Silver.

Não estão incluídos no preço as despesas de reserva, voo de/para Funchal, taxas locais pagas diretamente no hotel no valor aproximado de 1USD/pessoa e noite, Visto (cerca de 50USD), despesas de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados como incluídos.

Todos os preços e disponibilidades estão sujeitos a alteração e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte-nos:

Intertours Travel Consulting ou através do 291208920

Para ficar a conhecer estas e mais sugestões, subscreva a nossa newsletter aqui:https://www.intertours.com.pt/newsletter/

Fotos: Humphrey Muleba na Unsplash; Med J na Unsplash; Uzuri Safaris Tanzania na Unsplash