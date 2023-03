“É um grande privilégio partilhar o palco com a Sofia Escobar, uma artista de renome nacional e internacional”. A afirmação é do responsável pela AOCM – Associação Orquestra Clássica da Madeira, László Szepesi, que irá actuar com a cantora, esta noite, pelas 20h00, no palco principal da 49.ª Feira do Livro do Funchal, que se realiza na Avenida Arriaga.

A cantora será acompanhada por um total de “oito músicos” e irá interpretar “temas de musicais bem conhecidos”, mas também estão previstas “muitas surpresas”, até porque "não é todos os dias que a artista está na Madeira".

O concerto desta noite será especial, sobretudo pelo facto de ser a primeira vez que a AOCM – Associação Orquestra Clássica da Madeira actua com a conceituada artista.

Esta é a primeira vez que esta formação musical actua com a Sofia Escobar. Estivemos a ensaiar com ela no sábado e no domingo e esperemos que o público e também os artistas que estiverem em palco possam desfrutar de um bom momento musical”. László Szepesi

O concerto, um dos mais aguardados da 49.ª Feira do Livro do Funchal, acontece sob a coordenação de László Szepesi, com arranjos de Luís Lopo.

Sofia Escobar será acompanhada por Anikó Garantia (piano), Olga Samara (violino), Andrei Ladeichikov (viola de arco), Ana Catanho (flauta), André Costa (clarinete), Romeu Curto (guitarra), László Szepesi (violoncelo) e André (percussão).

Sobre a artista

Sofia Escobar nasceu em 1981, em Guimarães. Estudou canto e representação na Guildhall School of Music and Drama, uma das mais conceituadas escolas de artes europeias. Mais tarde, conseguiu o papel de actriz suplente para a personagem principal de 'O Fantasma da Ópera', peça de Lloyd Webber, onde assumiu o papel principal.

Ganhou o prémio para 'Melhor Actriz num Musical' nos Whatsonstage Theatregoer’s Choice Awards e foi nomeada na mesma categoria nos Laurence Olivier Awards pela sua performance em 'West Side Story'. Foi jurada do 'Got Talent Portugal' entre 2015 e 2016, e actualmente divide a sua vida entre Londres, Madrid e Lisboa.

Há cerca de um ano, a artista lançou o seu primeiro álbum de originais 'Tanto Mais'.

Na última vez que esteve na Madeira, em Dezembro do ano passado, disse ao DIÁRIO que a promoção deste trabalho discográfico estava a correr "muito bem".

É o meu primeiro álbum, finalmente. É um sonho antigo que consegui realizar e felizmente a recepção tem sido muito boa da parte do público. Tenho tido muitos concertos e não tenho parado". Sofia Escobar

Também nessa entrevista concedida ao nosso matutino, em vésperas do concerto de Natal com a ANSA/Orquestra Clássica da Madeira, não poupou elogios ao público madeirense, que considera ser "extremamente caloroso e efusivo".

É um público extremamente caloroso e efusivo, que ama cultura e que percebe muito daquilo que está a ver e a ouvir. Além disso, é um público com sentido crítico e, por isso, a pressão é diferente. É de louvar o facto de haver um apoio enorme às artes e aos artistas da Madeira". Sofia Escobar

