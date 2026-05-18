'Duo Bandonica' junta Madeira e Itália em actuação na Casa do Povo da Camacha

A bandolinista Francisca Abreu e o acordeonista Alessio Ferrari foram o 'Duo Bandonica', que no próximo dia 23 de Maio, pelas 20 horas, actua no auditório da Casa do Povo da Camacha.

Com origens distintas, estes artistas "dialogam através de melodias que percorrem Itália, Áustria, Espanha, Argentina, Japão e Madeira, cruzando danças populares, romantismo e influências eruditas". "Mais do que um espetáculo, é um encontro de culturas, memórias e emoções partilhadas", aponta nota à imprensa.

A organização afirma que este projecto aposta na acessibilidade cultural, propondo concertos de entrada livre em todos os concelhos da Região Autónoma da Madeira.