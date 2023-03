Feira do Livro dedicada ao teatro e Natália Correia

A 49. edição da Feira do Livro do Funchal irá decorrer entre 24 de Março e 2 de Abril, na Placa Central da Avenida Arriaga.

A edição deste ano será dedicada ao teatro, tendo em conta que o ‘Baltazar Dias’ comemora 135 anos, e a Natália Correia altura em que se assinala o centenário de um dos maiores nomes da literatura.

O orçamento deste ano ronda os 140 mil euros.

Neste momento está a decorrer a apresentação do evento, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal.