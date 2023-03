Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia assinala Dia Mundial do Teatro

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação – Direcção de Serviços de Educação Artística (DSEA) – assinala, no dia 27 de Março, o Dia Mundial do Teatro.

Nos estabelecimentos de educação e ensino básico e secundário da Região os alunos que integram o projecto da Modalidade Artística de Expressão Dramática/Teatro dinamizarão a apresentação teatral Hora T, que inclui mímica, declamação de um poema ou de um excerto de um poema, frases ou de um texto. A Hora T realizar-se-á em dois momentos: às 10h30 e às 15h30.

Terá ainda lugar, no Centro Cultural John dos Passos, pelas 11 horas, uma apresentação de sketches teatrais, que envolve cerca de 35 alunos, designadamente, um excerto de uma adaptação da peça 'Auto da Barca do Inferno' de Gil Vicente da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol e um excerto da peça 'A Relevância de Ser Como É!', criada pelos docentes e alunos da modalidade artística de expressão dramática/teatro da Escola Básica e Secundária com Pré-escolar da Calheta, assim como uma intervenção de teatro de rua organizada pela Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar e Creche da Ladeira e Lamaceiros.

A iniciativa contará ainda com a participação do artista/professor Pedro Araújo Santos, uma referência neste âmbito do teatro que fará uma intervenção com os presentes.

O Dia Mundial do Teatro é celebrado a 27 de Março e foi criado em 1961 pelo Instituto Internacional do Teatro. O teatro é uma arte que o ser humano criou para autodescrever-se e trespassar as suas vivências aos seus descendentes, de forma didática, aumentando os níveis de criatividade e comunicação. Através da expressão dramática, verifica-se uma aquisição de capacidades e competências, desde a primeira infância, que irá contribuir para o desenvolvimento do indivíduo de forma progressiva e integrada.