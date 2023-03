Após o final do jogo Portugal-Liechtensein (4-0), da primeira jornada do Grupo J de apuramento para o Euro2024 de futebol, disputado hoje, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, o seleccional nacional, Roberto Martínez, destacou o início positivo ao serviço de Portugal.

Começar com este resultado é muito importante. Foi uma oportunidade para conhecer os jogadores, muita interação e tirar o melhor proveito das qualidades dos jogadores que tiveram grande atitude, vontade de trabalhar. Estou muito orgulhoso do resultado Roberto Martínez, seleccionador nacional

O seleccionador nacional afirmou que o "jogo foi a continuação da atitude dos treinos. Temos de desfrutar de oportunidades destas ante um público fantástico. Quando jogas pela seleção de Portugal é algo muito especial e os jogadores estão nessa linha", sublinhou, acrescentando que foi um passo em frente. "Tivemos treinos muito bons e o jogo foi mais um passo adiante para prepararmo-nos para o próximo", disse.

A primeira parte frustrou-nos um pouco. É importante limitar o adversário, que criou pouco perigo. Não teve oportunidades de golo e isso é o mais importante. De resto, temos de nos ajustar, saber como desbloquear estes jogos. Roberto Martínez, seleccionador nacional

Quando ao próximo jogo, diante o Luxemburgo, Roberto Martínez referiu que "cada adversário é diferente e jogar fora de casa é sempre difícil", afirmou, explicando que para alcançar uma nova vitória será necessário "recuperar bem para ter boa energia no jogo, algo importante após três dias".