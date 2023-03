Dois cruzeiros chegaram ao Funchal com mais de 3.600 pessoas a bordo

Os navios de cruzeiro 'Azamara Journey' e 'Marella Explorer' chegaram, esta manhã, ao porto do Funchal, trazendo consigo mais de 3.600 pessoas.

O 'Azamara Journey', proveniente de Tenerife, foi o primeiro a chegar, com 584 passageiros e 399 tripulantes. Tem saída marcada para as 17 horas, prosseguindo a viagem para Lisboa, última escala do cruzeiro de 21 noites, iniciado no passado dia 04 deste mês, em Cape Town, na África do Sul, com visitas à Namibia, Luanda, Ghana, Abidjan, Gambia, Las Palmas, Tenerife, Funchal e Lisboa.

O 'Marella Explorer' está a fazer um cruzeiro de 07 noites pelas ilhas atlânticas da Madeira e Canárias que começou no passado dia 20, em Las Palmas. O navio veio da ilha de La Palma, com 1.834 passageiros e 786 tripulantes e deixa a Madeira, às 21 horas, rumo a Lanzarote.