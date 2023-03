NRP Mondego vai navegar até sexta-feira

Os praças e sargentos do NRP Mondego encontram-se em treinos desde ontem, 20 de Março, e até esta sexta o navio se fará ao mar. “Ele [NRP Mondego] há de navegar até sexta-feira. No plano de treino dele, ele há de navegar. Não sei se será hoje, quarta ou se será na quinta ou sexta-feira”, explicou ao DIÁRIO o porta-voz da Marinha, o comandante Sousa Luís.

Ainda assim, o navio que se mantém há 11 dias sem sair do porto do Funchal encontra-se em prontidão caso exista necessidade.

Se o navio tiver de sair para o mar para uma missão, sai. Mas como houve uma percentagem muito grande da guarnição a ser rendida ele está a fazer essa acção de treino, com uma equipa própria. Comandante Sousa Luís, porta-voz da Marinha.

Questionado se seriam apenas os 13 militares em treino, Sousa Luís esclarece que o treino é realizado com a guarnição toda. “Em caso de incêndio como devem fazer, em caso de alagamento como é que faz, se tiver de sair para o mar, se estiver em águas restritas como se faz, estas são algumas ideias genéricas. O treino é a guarnição toda”, explica.

Relativamente à proveniência destes militares, estes são marinheiros e sargentos que já estavam na Marinha, mas o porta-voz da Marinha não precisa de onde vêm.

Vieram da Marinha, não sei de que unidades vieram. Certamente não serão novos porque não acabou agora nenhum curso de formação de marinheiros ou de sargentos. São marinheiros e sargentos que já estão na Marinha, estavam em determinadas unidades, se calhar alguns em navios ou unidades em terra, e foram para lá. Não sei especificar. Comandante Sousa Luís, porta-voz da Marinha.

Tal como noticiado, na noite de sábado de 11 de Março, o navio ‘Akademik Aleksandr Karpinskiy’ passou ao largo do Porto Santo, mas não foi acompanhado pela Marinha, pois 13 militares alegaram falta de condições de segurança a bordo deste navio.

Aquando da sua visita à Madeira, o Chefe do Estado-maior da Marinha e Autoridade Marítima Nacional, Henrique Gouveia e Melo, explicou que este navio russo era “um navio de espionagem que anda atrás e a medir os cabos submarinos e as infra-estruturas dos cabos marinhos e nós temos que ter a preocupação, face ao significado que isso tem em termos militares”.

Entre as várias limitações invocadas pelos militares que se recusaram embarcar no ‘Mondego’ constava um motor e um gerador de energia eléctrica que estavam inoperacionais, entre outras supostas avarias. Ao DIÁRIO, o comandante Sousa Luís afirma não poder especificar quais são estas avarias nem tão pouco quanto custaram as reparações.

Não consigo dizer, nem posso dizer isso. Foram feitas reparações, mas não posso especificar. Não posso dizer as avarias que tinha ou tem e quais foram reparadas. Comandante Sousa Luís, porta-voz da Marinha.

Ainda assim, e tal como noticiado na altura, a Marinha confirmou que existia uma avaria num dos motores, mas que os navios de guerra “podem operar em modo bastante degradado sem impacto na segurança”, uma vez que têm “sistemas muito complexos e muito redundantes”.

Os 13 militares iam ser ouvidos esta segunda-feira pela Polícia Judiciária Militar (PJM), em Lisboa, no entanto, o Ministério Público decidiu suspender a audição por decisão da procuradora para analisar o processo com mais detalhe.

Como noticiado ontem, a Marinha negou que teria apagado qualquer prova de avarias no navio, alegando que algumas das reparações contaram com a participação dos militares que recusaram embarcar na missão na Madeira.