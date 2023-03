Mais de cinco milhões investidos nos únicos apartamentos turísticos na Avenida do Mar

O edifício centenário localizado na Rua da Alfandega, o primeiro prédio da família Zino na Madeira, foi transformado num conjunto de 15 apartamentos turísticos, os únicos na Avenida do Mar da cidade do Funchal.

O Presidente do Governo Regional visitou hoje o espaço, numa cerimónia que contou com a presença de relevantes figuras da sociedade madeirense. Miguel Albuquerque enalteceu a "reabilitação magnifica no prédio", reflexo do "esforço e perspicácia de Anaclet Teixeira, um empresário de grande valor".

O empreendimento é resultado de um investimento superior a cinco milhões de euros feito pelo empresário madeirense Anaclet Teixeira, que há cinco anos adquiriu o edifício à família Zino, que deteve o prédio durante mais de 200 anos.

Este é o único prédio que se pode habitar na Avenida do Mar. Tem um alvará muito antigo, todos os demais são escritórios e dependências públicas. Anaclet Teixeira, empresário

Os 15 apartamentos estão distribuídos por quatro andares, contando com um duplex na cave, datada de 1598, uma cobertura com vista panorâmica para a baía do Funchal e vários apartamentos T0 com varanda, quer para a Rua da Alfândega, quer para a Avenida do Mar.