Saiba o que hoje é notícia

O funeral do empresário Rui Nabeiro, que morreu no domingo aos 91 anos, realiza-se hoje, com uma missa de corpo presente na Igreja Matriz de Campo Maior, seguindo depois o cortejo fúnebre para o Cemitério Municipal daquela vila alentejana.

O comendador Rui Nabeiro, que estava hospitalizado no Hospital da Luz, em Lisboa, devido a problemas respiratórios, era presidente e fundador do Grupo Nabeiro -- Delta Cafés.

Manuel Rui Azinhais Nabeiro nasceu em Campo Maior, vila do interior do país, no distrito de Portalegre, junto à raia com Espanha, em 28 de março de 1931.

Deu emprego a grande parte da população da sua vila natal, assim como em concelhos vizinhos e na região. Era encarado por muitos como um 'pai'.

Na segunda-feira, centenas de funcionários ovacionaram o cortejo fúnebre com as fardas vestidas, como num dia habitual de trabalho, apesar de dispensados, tal como hoje, do serviço.

Além da condecoração de comendador, em 2006 foi novamente distinguido com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique.

A Câmara de Campo Maior decretou cinco dias de luto municipal pela morte do empresário.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Uma feira do livro, a evocação de poetas, poesia por telefone e em palco são algumas das iniciativas que celebram hoje o Dia Mundial da Poesia, um pouco por todo o país.

Na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, a partir das 18:30, a poesia é celebrada em diferentes línguas, do farsi ao árabe, passando pelo português.

No Porto, entre outras iniciativas, há comemorações no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto (ICBAS-UP). No âmbito do plano curricular do Mestrado Integrado em Medicina do ICBAS, realizam-se aulas de poesia lecionadas pelo médico e poeta João Luís Barreto Guimarães, distinguido no ano passado com o Prémio Pessoa.

O município de Oeiras promove a IV Maratona de Poesia, entre as 13:00 e as 24:00, no centro histórico da vila, com declamação de poemas, mini-tertúlias, música e dança. Esta maratona conta com, entre outros, a Livraria-galeria Verney, a Biblioteca Operária Oeirense e a Luchapa-Associação Cultural-Chá da Barra.

A Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, promove a Feira do Livro da Poesia, até ao próximo domingo. Os poetas Ana Luísa Amaral (1956-2022) e Eugénio de Andrade (1923-2005) são homenageados.

DESPORTO

A seleção portuguesa de futebol realiza o segundo treino de preparação para a estreia no Grupo J da fase de qualificação do Euro2024, diante do Liechtenstein, que deverá contar novamente com os 25 convocados por Roberto Martínez.

O apronto está agendado para as 17:30, no principal relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras, e será antecedido de conferência de imprensa com um jogador a designar, pelas 16:45.

Portugal tem estreia marcada no Grupo J de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024 na quinta-feira, diante do Liechtenstein, pelas 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, num encontro que será dirigido pelo norueguês Espen Eskas.

Três dias depois, no domingo, a equipa das 'quinas' desloca-se ao Estádio do Luxemburgo, para defrontar a seleção local, igualmente a partir das 19:45 (hora em Lisboa).

Bósnia-Herzegovina, Eslováquia e Islândia são as outras seleções que integram a 'poule' J de qualificação para o Euro2024, com Portugal a precisar de ficar num dos dois primeiros lugares para ter acesso direto à fase final da prova marcada para a Alemanha (14 de junho a 14 de julho de 2024).

INTERNACIONAL

O Governo espanhol, liderado por Pedro Sánchez, enfrenta hoje a segunda moção de censura da legislatura, uma iniciativa do partido de extrema-direita VOX encabeçada pelo ex-dirigente comunista Ramón Tamames, que se tornará automaticamente primeiro-ministro se a iniciativa for aprovada.

O debate da moção de censura ao Governo de Sánchez, uma coligação do Partido Socialista (PSOE) e da plataforma de extrema-esquerda Unidas Podemos, decorre hoje e a votação está agendada para quarta-feira.

A moção de censura está porém, à partida, condenada ao fracasso, com apenas os 52 deputados do VOX a assumirem que votarão a favor e da anunciada abstenção dos 88 parlamentares do maior partido da oposição, o Partido Popular (PP, direita).

Na moção de censura anterior, também do VOX, em 2020, o PP votou contra pelo que a mudança de posição agora lhe está a valer acusações de aproximação à extrema-direita num ano em que Espanha tem eleições municipais, regionais e nacionais e em que o regresso do Partido Popular ao poder pode vir a depender de uma coligação.

O VOX avançou com esta moção de censura, segundo o texto da iniciativa, perante o que considera ser "a demolição" da ordem constitucional em Espanha por causa dos acordos de Sánchez com "forças separatistas", numa referência a acordos dos partidos do Governo, que não têm maioria absoluta no Congresso, com forças nacionalistas e independentistas do País Basco e da Catalunha.

PAÍS

O Tribunal de Coimbra marcou para hoje a leitura da sentença de um homem acusado por violência doméstica contra uma namorada com quem viveu entre março e agosto de 2022 e por maus tratos a animais.

O homem já tinha sido condenado a 15 anos e seis meses de prisão por ser um dos autores do homicídio de um sucateiro da Tocha, em 2012.

Segundo a acusação, a que a agência Lusa teve acesso, ao longo dos cerca de cinco meses em que viveram juntos, o arguido mostrou-se "controlador, ciumento e possessivo", rasgou-lhe roupas que achava que chamariam a atenção dos homens, proibiu-a de falar com homens, e, regularmente, vangloriava-se junto da namorada de ter estado preso por homicídio, descrevendo-lhe o episódio que tinha acontecido há dez anos, na Tocha, em que liderou um grupo de quatro jovens que roubou, sequestrou e matou um idoso de 90 anos.

Nesses meses, registaram-se ainda vários episódios de agressões físicas, que envolveram catanas e ameaças de morte.

De acordo com o Ministério Público, em junho de 2022, o arguido pegou num gato que era seu animal de estimação, colocou-o dentro de uma mala de viagem, "bateu-lhe até ficar quase morto" e enterrou-o ainda com vida.

***

A Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP) vai ser hoje ouvida no parlamento pelo grupo de trabalho criado para debater a questão da habitação.

Crítica das medidas anunciadas pelo Governo para o setor da habitação, a ALEP defende um pacto de sustentabilidade entre esta atividade económica e a habitação, de forma a impedir o registo de novos alojamentos em imóveis com arrendamento habitacional nos dois anos anteriores.

Além disso, sugere que seja alargada a competência das câmaras municipais, mantendo a gestão dos alojamentos nestas autarquias, mas "adicionando instrumentos mais flexíveis e uma gestão mais flexível e não punitiva".

O pacote de medidas proposto pelo Governo tem um custo estimado em 900 milhões de euros e propõe responder à crise da habitação com cinco eixos: aumentar a oferta de imóveis utilizados para fins de habitação, simplificar os processos de licenciamento, aumentar o número de casas no mercado de arrendamento, combater a especulação e proteger as famílias.

SOCIEDADE

O Dia Mundial da Floresta, com o tema "Florestas e saúde", é assinalado com iniciativas por todo o país, de plantação de árvores a caminhadas na natureza, até ações de esclarecimento e sensibilização.

Proclamado pela ONU para sensibilizar para a importância das florestas do planeta, e para a necessidade de se plantar e cuidar das árvores, em cada ano os países são incentivados a organizar atividades em defesa da floresta.

Autarquias e outras entidades divulgaram iniciativas que vão dos distritos de Beja, a sul, a Bragança, no norte, passando por Lisboa, Coimbra, Guarda ou Viseu.

Em Oeiras, distrito de Lisboa, realiza-se uma conferência sobre bioeconomia de base florestal.

Organizações ambientalistas pretendem aproveitar o dia para alertar para o excesso de queima de biomassa nas fábricas de celulose para produzir energia.