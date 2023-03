Nova colisão na via rápida dificulta ainda mais o trânsito

Uma colisão na via rápida, junto ao túnel da Pinheira, sentido Santa Cruz-Funchal, está a dificultar ainda mais o trânsito que já estava com longas filas de carros depois do acidente ocorrido de manhã após o nó da Pestana Júnior.

Aparentemente desta colisão não resultaram feridos, apenas danos materiais nas viaturas. O trânsito já se estende até depois da Cancela.