‘Laboratório Indústria 4.0’ é o concretizar de “algo que nunca tinha sido feito na Região”

Porque a efectivação do ‘Laboratório Indústria 4.0’, hoje inaugurado, “nem sempre correspondeu ao idealizado”, Sara Estudante Relvas, a presidente do conselho directivo do Instituto para a Qualificação (IQ), regozijou-se com o culminar de “processo bastante moroso” que nasceu “da vontade de inovar, sair fora da caixa e criar algo que nunca sido feito na Região”.

Tudo porque foi “preciso cinco anos” para ser concretizado o projecto, cuja “ideia começou a ser planeada em Agosto de 2018, mas a obra só se iniciou em Novembro de 2021”. Quase ano e meio depois esta quinta-feira deu-se a inauguração oficial, presidida pelo presidente do Governo Regional, dando assim por “concluído o desafio”, cujo custo final ascendeu a 1,1 milhões de euros (empreitada, fiscalização e aquisição de equipamentos”, com co-financiamento do FEDER em 85%.

“Era previsível que a inovação tecnológica, a robótica e a inteligência artificial iriam ser a tónica dominante na grande revolução deste século. Para corresponder às necessidades das empresas teríamos de adaptar os nossos processos formativos a essas mesmas transformações”, lembrou Sara Relvas.

O novo espaço é composto por quatro salas de formação tecnológica com capacidade total de acomodar, em simultâneo, até 64 formandos (4 turmas).

“A reabilitação e apetrechamento deste ‘Laboratório Industria 4.0’ permitirá não só aprofundar os conteúdos dos referenciais já disponíveis nos cursos” de Automação, de Eficiência Energética, de Pneumática e Hidráulica e de Robótica e Sistema 3D, mas também abre a possibilidade de realizar no Centro de Formação Profissional da Madeira do IQ, com recurso a este Laboratório, o curso pós-secundário, de nível 5, de Técnico Especialista de Manutenção Industrial/Mecatrónica, inserido na tipologia ‘Aprendizagem +’, que é uma das várias novidades da Oferta Formativa do próximo ano lectivo.

“Também possibilitará ao IQ estabelecer parcerias com estabelecimentos de ensino superior com o objectivo de promover cursos pós secundários de nível 5, como por exemplo o curso de técnico especialista em automação, robótica e controlo industrial”, destacou.

Sustenta que os novos cursos são de grande importância porque vão “proporcionar às empresas da região trabalhadores com competências tecnológicas avançadas que facilitarão a superação dos desafios relacionados com a quarta revolução industrial e com a dupla transição digital e climática”.

Com Miguel Albuquerque e Jorge Carvalho (secretário regional de Educação, Inovação e Tecnologia) presentes, Sara Relvas concluiu que “ao superarmos uma lacuna existente na Região em termos de espaço formativo iremos aumentar o nível de qualificação dos nossos alunos e formandos, e consequentemente, tornar as empresas da região mais competitivas e inovadoras”.