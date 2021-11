Rui Miguel Nabeiro assume presidência executiva do grupo que detém a Delta Cafés

Rui Miguel Nabeiro, neto do fundador do grupo Nabeiro - Delta Cafés, assume a presidência executiva da empresa, de acordo com uma comunicação enviada pelo comendador Rui Nabeiro aos colaboradores, confirmou à Lusa fonte oficial.

De acordo com a missiva, enviada na quinta-feira, o fundador Rui Nabeiro continua a ser presidente do Conselho de Administração, órgão que é composto pelos membros da família João Manuel Nabeiro e Helena Nabeiro (filhos) e Rui Miguel Nabeiro, Ivan Nabeiro, Rita Nabeiro (netos) e ainda António Cachola.

Contactada pela Lusa, fonte oficial do grupo confirmou esta informação.

Na comunicação feita aos cerca de 4.000 colaboradores do grupo, Rui Nabeiro informa da constituição de uma Comissão Executiva, que antes não exista, que passa a ser liderada por Rui Miguel Nabeiro.

Rita Nabeiro e Ivan Nabeiro integram também o órgão executivo do grupo dono da Delta Cafés, entre as quais um 'braço' da empresa criado especificamente para o mercado da Madeira.

Questionada sobre desde quando Rui Miguel Nabeiro passa a presidir a Comissão Executiva, a mesma fonte adiantou que é desde setembro.

A empresa está a comemorar 60 anos de atividade em 2021.