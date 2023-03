Saiba o que hoje é notícia

Os chefes dos Governos de Portugal e Espanha encontram-se em Lanzarote no âmbito da 34.ª Cimeira Ibérica, que decorre até quarta-feira naquela ilha espanhola com foco no intercâmbio cultural e na agenda da União Europeia.

António Costa e Pedro Sánchez vão visitar a Casa Museu José Saramago, em Lanzarote, onde o Nobel da Literatura português viveu a partir de 1993 e escreveu algumas das suas obras, seguindo-se um jantar oferecido pelo líder do executivo de Madrid ao seu homólogo português.

Subordinada ao tema "Portugal e Espanha: A Europa no Atlântico", a cimeira ocorre apenas quatro meses depois da anterior, em novembro, em Viana do Castelo, sobretudo por causa da agenda interna de Espanha, que terá eleições regionais e municipais em 28 de maio, eleições legislativas gerais em dezembro e assumirá a presidência do Conselho União Europeia (UE) no segundo semestre do ano.

Os trabalhos formais da cimeira decorrerão na quarta-feira, mas o encontro entre os dois governos arranca na véspera, estando o executivo português representado no arquipélago das Canárias por 10 dos seus 18 ministros, além de António Costa.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Museu do Fado, em Lisboa, inaugura hoje a exposição "Celeste", uma homenagem à fadista Celeste Rodrigues (1923-2018), que completaria 100 anos nesta data.

Na inauguração da exposição vão ser apresentados dois temas inéditos que Celeste Rodrigues gravou, aos 95 anos. São eles "Se Alguém me Procurar Pergunta ao Vento", de Ricardo Maria Louro, com música de Pedro de Castro, e uma versão de Celeste Rodrigues de "A Noite do Meu Bem", canção de Dolores Duran originalmente gravada em 1959.

Na inauguração da exposição atuam os músicos que acompanhavam habitualmente Celeste Rodrigues: o seu bisneto, Gaspar Varela, e Pedro de Castro, na guitarra portuguesa, André Ramos, na viola, e Francisco Gaspar, na viola baixo.

DESPORTO

O FC Porto procura qualificar-se para os quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, precisando, para tal, de dar à volta à eliminatória com o Inter Milão, após a derrota por 1-0 na primeira mão.

Em Itália, o belga Romelu Lukaku marcou o único golo da partida, aos 86 minutos, numa altura em que o FC Porto jogava com menos um jogador, por expulsão de Otávio, que será a grande baixa dos 'dragões' para este jogo.

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, não sabe ainda se poderá contar com os lesionados João Mário e Evanilson, enquanto no Inter Milão o alemão Robin Gosens vai estar ausente.

A história não é favorável aos 'dragões', que passaram apenas cinco das 14 vezes em que iniciaram uma eliminatória com uma derrota fora, a última das quais em 2018/19, perante a Roma, igualmente nos oitavos de final da Liga dos Campeões, num duelo decidido após prolongamento.

Contudo, os campeões portugueses venceram os últimos quatro encontros com equipas italianas no seu terreno, podendo juntar-se nos quartos de final ao Benfica, que afastou o Club Brugge.

O encontro da segunda mão está marcado para as 20:00, no Estádio do Dragão, e terá arbitragem do polaco Szymon Marciniak, que dirigiu a final do Mundial2022.

À mesma hora, o Manchester City, de Ruben Dias e Bernardo Silva, recebe o Leipzig, de André Silva, depois de um empate a um golo na Alemanha.

ECONOMIA

A Comissão Europeia apresenta uma proposta de redesenho do mercado elétrico da União Europeia (UE) para tornar os preços da eletricidade menos voláteis e menos dependentes dos do gás, através de maior acesso às energias renováveis.

Depois de meses de acentuada crise energética e de ter avançado com várias medidas de emergência em resposta, o executivo comunitário apresenta a sua proposta para reconfiguração do mercado elétrico europeu, de forma a proteger os consumidores da excessiva volatilidade dos preços, facilitar o seu acesso a energia segura proveniente de fontes limpas e tornar o setor mais resiliente.

A apresentação será feita a partir das 13:30 (hora de Lisboa) pela comissária europeia da Energia, Kadri Simson, que, numa entrevista à agência Lusa no final do ano passado, vincou que esta seria uma reforma para melhorar, a longo prazo, a conceção do mercado de eletricidade.

Na altura, a responsável europeia pela tutela disse que a ideia é, por isso, "dar aos consumidores os benefícios das energias renováveis e tecnologias de baixo carbono a preços acessíveis, preservando ao mesmo tempo os benefícios de um sistema elétrico comum".

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

A Comissão de Reconciliação em Memória das Vítimas de Conflitos Políticos em Angola, presidida pelo ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Marcy Cláudio Lopes, reúne-se hoje em Luanda, para analisar o trabalho realizado em 2022.

Em julho do ano passado, o Governo angolano apresentou o projeto de construção de um Memorial às Vítimas dos Conflitos Armados, entre 1975 e 2002, a ser erguido em Luanda, com o custo de cerca de 30 milhões de dólares (28 milhões de euros).

O memorial, que inicialmente seria construído na zona da encosta da Boavista, vai afinal ser edificado na zona da Cidade Alta, numa área de nove hectares adjacente ao Memorial António Agostinho Neto.

O projeto prevê a construção de três peças, com destaque para uma aliança de nove andares, com uma área técnica, loja de recordações, sala de convenções, acervo digital, sala de exposições e observatório de 20 metros, bem como um 'hall' de memória.

A comissão foi criada em 2019, por ordem do Presidente João Lourenço, para elaborar um plano geral de homenagem às vítimas dos conflitos políticos que ocorreram em Angola, entre 11 de novembro de 1975 e 04 de abril de 2002, e às quais João Lourenço pediu, em 2021, desculpas públicas em nome do Estado angolano.

SOCIEDADE

O Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) reúne-se em Fátima, com um ponto da situação sobre os abusos sexuais de menores na Igreja na ordem de trabalhos.

A reunião, cujas conclusões deverão ser divulgadas em comunicado, não se realizando a habitual conferência de imprensa com o secretário da CEP, padre Manuel Barbosa, vai ainda definir a agenda da Assembleia Plenária de abril, que, além de voltar a ter a questão dos abusos na ordem de trabalhos, deverá eleger os órgãos de cúpula do episcopado para o próximo triénio, sendo expectável a recondução do atual presidente da CEP, José Ornelas.

Na segunda-feira, José Ornelas admitiu não estarem excluídas indemnizações por parte da Igreja Católica em Portugal a vítimas de abusos sexuais, numa entrevista publicada pelo jornal espanhol El País.

A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica em Portugal validou 512 dos 564 testemunhos recebidos, apontando, por extrapolação, para um número mínimo de vítimas da ordem das 4.815.