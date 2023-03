PJ realiza buscas por corrupção na Madeira

A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, realizou 32 mandados de busca, 8 domiciliárias e 24 não domiciliárias, no âmbito da operação ‘Última Edição’, desenvolvida em Lisboa, Sintra, Cascais, Oeiras, Amadora, Santo Tirso, Porto, Matosinhos e também no Funchal.

Segundo um comunicado emitido, a PJ procedeu ainda ao cumprimento de quatro mandados de detenção fora de flagrante delito e à constituição de dez arguidos.

“A operação em apreço visou a recolha de elementos probatórios complementares e relacionados com suspeitas de actividades criminosas fortemente indiciadoras da prática dos crimes de corrupção passiva, corrupção activa, insolvência dolosa agravada, burla qualificada e falsificação ou contrafação de documentos”, informou a PJ.

“Para a concretização deste objectivo, além das buscas domiciliárias, foram realizadas seis buscas em empresas com actividade no domínio da comunicação social, quatro em sociedades/gabinetes de revisores oficiais de conta e uma em escritório de advogado”, acrescenta.

A operação em causa, designada contou com a colaboração de diversas Unidades Nacionais, DLVT, Departamento de Investigação Criminal da Madeira e, ainda, com o apoio pericial da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática e da Unidade de Perícia Financeira e Contabilística, da Polícia Judiciária, integrando mais de uma centena de investigadores criminais e peritos, para além de Magistrados Judiciais e do Ministério Público.

“Em causa está uma investigação criminal cujo objecto visa um plano criminoso traçado para, entre o mais, ocultar a dissipação de património, através da adulteração de elementos contabilísticos de diversas empresas, em claro prejuízo de diversos credores, v.g., os trabalhadores, fornecedores e o Estado, estando reconhecidos créditos num valor total de cerca de 100.000.000,00€ (cem milhões de euros).

Acresce a forte indiciação do desvio de valores com origem nas estruturas societárias, para fora do território nacional, num montante global que ascenderá a largas dezenas de milhares de euros”, adianta a mesma nota.

As buscas realizadas visaram a recolha de elementos probatórios de diversa natureza, tendentes ao esclarecimento dos factos objecto de inquérito.

Os detidos serão presentes no Tribunal de Instrução Criminal de Sintra, para realização do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos, visando a aplicação de medidas de coacção tidas por adequadas.