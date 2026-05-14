Deschamps revela lista dos 26 convocados da França e sem Griezmann
O seleccionador francês de futebol, Didier Deschamps, anunciou hoje os 26 convocados para o Mundial2026, sem o avançado do Atlético de Madrid Antoine Griezmann e Lucas Chevalier, que perdeu a posição de terceiro guarda-redes para Robin Risser.
Deschamps, que vai comandar os 'bleus' pela última vez antes de deixar o cargo após o torneio, também deixou de fora o médio do Real Madrid Eduardo Camavinga.
A França, campeã do mundo em 1998 e 2018, foi finalista na edição de 2022, saindo derrotada da final frente à Argentina.
Na sua 17.ª participação, a França ocupa Grupo I do Mundial e terá Noruega, Iraque e Senegal como adversários, no torneio, que decorrerá de 11 de junho a 19 de julho, nos Estados Unidos, México e Canadá.
Lista dos 26 convocados:
- Guarda-redes: Mike Maignan (AC Milan, Ita), Robin Risser (Lens, Fra) e Brice Samba (Rennes, Fra)
- Defesas: Lucas Digne (Aston Villa, Ing) Malo Gusto (Chelsea, Ing), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain, Fra), Théo Hernandez (Al Hilal, Ara), Ibrahima Konaté (Liverpool, Ing), Maxence Lacroix (Crystal Palace, Ing), Jules Koundé (FC Barcelona, Esp), William Saliba (Arsenal, Ing) e Dayot Upamecano (Bayern Munique, Ale).
- Médios: N'Golo Kanté (Fenerbahçe, Tur), Manu Koné (Roma, Ita), Adrien Rabiot (AC Milan, Ita), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid, Esp) e Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain, Fra).
- Avançados: Maghnes Akliouche (Mónaco, Fra), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain, Fra), Rayan Cherki (Manchester City, Ing), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain, Fra), Désiré Doué (Paris Saint-Germain, Fra), Kylian Mbappé (Real Madrid, Esp), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace, Ing), Michael Olise (Bayern Munique, Ale) e Marcus Thuram (Inter Milão, Ita).