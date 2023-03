A Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, mais conhecida por 'Escola da Levada', promove, no dia 20 de Março, uma actividade associada ao tema 'Comida é Cultura'.

A iniciativa contará, das 9h55 às 11h35, com a participação de 'A Biqueira', com o tema 'As receitas tradicionais madeirenses: um legado para as gerações futuras'.